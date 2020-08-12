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Добровольцы озвучили побочные эффекты российской вакцины от COVID

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Изначально в побочных эффектах вакцинации сообщается об ознобе, повышении температуры тела, общем недомогании и т.д.
Волонтеры ощутили на себе побочные эффекты
Волонтеры ощутили на себе побочные эффекты
SvenSimon / F. Hoermann
 
Одни из первых, кто испытал на себе российскую вакцину от коронавируса, пожаловались на головные боли, жар и ломоту в теле после введения лекарства.Об этом сообщает издание Такие дела.
 
По словам 24-летнего Андрея Вольникова, выпускника Сеченовского университета, 2D-художника, при проведении испытаний добровольцев разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, во второй - двухкомпонентную.
 
"Я был в первой группе - нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это побочка многих вакцин, это нормально", - рассказал он.
 
Вторая волонтер, которая согласилась на прививку, 37-летняя Анна Куткина сообщила, что во время вакцинации ей было страшно.
 
"К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле", - заявила женщина.
 
В инструкции к препарату, опубликованной на сайте госреестра лекарственных средств, говорится и о таких побочных эффектах вакцины, как озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита.
 
"У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови", - предупреждают разработчики вакцины.
 
О регистрации препарата стало известно 11 августа. Президент ,РФ Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.
 
Напомним, российская вакцина от коронавируса, которая получила название "Спутник V", поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.
 

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Теги: Россия, вакцина, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    12.08.2020, 16:07
Оценка:  0
Путин-Xyйло
По видом вакцины нарасия будет распространить саму болезнь.
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