Названы самые быстро дорожающие товары в мире

Эксперты назвали товары, цена на которых за последний месяц резко взлетела вверх. Причем в начале пандемии COVID-19 их стоимость сильно упала.

Не исключен, что эти товары еще вырастут в цене YouTube

Самыми быстро дорожающими биржевыми товарами являются кофе, какао, сахар и хлопок. В начале пандемии эти товары значительно просели в цене, однако теперь из-за ограничения поставок на фоне вновь появившегося спроса они могут сильно подорожать, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты отмечают, что за последний месяц фьючерсы на какао на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов (до 2488 долларов за тонну), фьючерсы на кофе стали выше на 14 процентов (около 2,47 доллара за килограмм).

Также подскочила цена на хлопок и сахар - на 10 и 19 процентов соответственно.

Специалисты считают, что скачок цен спровоцировало и ослабление доллара.

Напомним, что в Украине резко подешевел борщевой набор.

Также сообщалось, что цены в Австралии снизились впервые за 23 года. Дефляция зафиксирована впервые с третьего квартала 1997 года. По мнению экспертов, это связано с негативными последствиями коронавирусного карантина.



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