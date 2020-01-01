От благотворителя до страшилки. Соросу 90 лет

12 августа исполняется 90 лет американскому финансисту и филантропу Джорджу Соросу, в 2020 году Forbes оценил его состояние в 8,6 миллиардов долларов.

Американский финансист, трейдер и инвестор Джордж Сорос 12 августа празднует свое 90-летие. Репутация у Сороса неоднозначная. Одни называют его великим благотворителем, другие – спекулянтом и спонсором цветных революций.

Корреспондент.net вспомнил биографию Сороса по случаю его дня рождения.

Из Венгрии в США

12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье среднего достатка родился Дьёрдь Шварц. В 1936 году члены семьи сменили фамилию Шварц на венгерскую Шорош. В 1947 году они эмигрировали в Великобританию, где стали Соросами.

В 1949 году Джордж Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, которую окончил через три года. В это время там преподавал Карл Поппер. Этот философ, основоположник критического рационализма и концепции развития человечества как "отрытого общества" оказал большое влияние на взгляды Сороса.

В годы учебы Сорос вынужден был подрабатывать на галантерейной фабрике, был коммивояжером, официантом в ресторане, сборщиком яблок и носильщиком на вокзале. Получив диплом, он устроился в инвестиционную компанию Singer & Friedlander.

В 1956 году Сорос переехал в США и начал работать в небольшой нью-йоркской брокерской фирме, в 1959-1963 годах был аналитиком

В 1973 году создал ставшую впоследствии знаменитой сеть инвестиционных фондов Quantum Group. В результате рискованных операций с ценными бумагами, а также на товарных и валютных рынках, за первые 10 лет существования доходность Quantum Group составила 3365%. В 2010 году исследовательская компания Leveraged Capital Holdings назвала Quantum Group наиболее эффективным инвестиционным фондом в мире за последние 40 лет.

Обвинения в спекуляциях

В 1992 году Сороса обвинили в обвале британского фунта. Его фонд на падении валюты за один день заработал более миллиарда долларов. Сорос даже получил неофициальный титул "человека, который сломал банк Англии".

Противники финансиста говорят, что он готовился к операции несколько лет, скупив постепенно пять миллиардов фунтов, а потом резко, в один день, выбросил их на рынок, обменяв на немецкую марку - причем точно зная от главы Бундесбанка Германии, что она не подешевеет. После этого британская валюта рухнула. А фонд Сороса Quantum скупил подешевевший фунт назад, заработав на этом солидную прибыль.

Сторонники же американского финансиста говорят, что британская валюта начала дешеветь еще за неделю до того, как Сорос провернул свою схему. Что таким образом он пытался расстаться с теряющим ценность активом, когда понял, что курс британцы не удержат.

Сам Сорос свои успехи в финансовой сфере объясняет интуицией и успешным применением "теории рефлексивности фондовых рынков", созданной им на основе философии Поппера. Согласно этой теории, трейдеры принимают решения о покупках и продажах ценных бумаг, исходя из ожиданий цен в будущем. Поскольку ожидания - категория психологическая, на них можно оказать информационное воздействие через СМИ и аналитические издания в сочетании с реальными действиями валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок. Однако многие эксперты уверены, что в принятии важных решений финансист использовал инсайдерскую информацию. В 2002 году Парижский суд признал Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений, благодаря которым в 1988 году он заработал около 2 миллионов долларов на акциях французского банка Societe Generale.

Политическая деятельность

В 1979 году Сорос создал в США благотворительный фонд Открытое общество, а затем сеть подобных организаций (известны под названием Фонд Сороса), инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. Их целью он назвал содействие в создании "открытого общества в тоталитарных государствах".

В США через структуры его фондов осуществляется целый ряд проектов, самым масштабным из которых является борьба за легализацию наркотиков и внедрение в медицинскую практику марихуаны.

Сорос – один из главных спонсоров Демократической партии США. В президентской кампании 2016 года Сорос пожертвовал 25 миллионов долларов кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, в 2020 году выделил не менее 500 тысяч долларов наиболее вероятному кандидату от демократов Джо Байдену.

Негативный образ

В постсоветских странах Центральной и Восточной Европы Сорос создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека. Из-за этого Сороса часто обвиняют в том, что он вмешивается во внутреннюю политику иностранных государств.

В родной для Сороса Венгрии действующий премьер Виктор Орбан в 2018 году построил свою предвыборную компанию на критике миллиардера и его благотворительных инициатив. Орбан утверждал, что “империя Джорджа Сороса” — это зловещая мировая закулиса, которая планирует наводнить Венгрию мигрантами.

“На каждом избирательном участке нам будут противостоять кандидаты Сороса, — заключил венгерский премьер, выступая на “Марше мира“. — Их цель — получить власть и реализовать генеральный план: развалить Венгрию, которая стоит на пути беженцев, и в течение нескольких лет заселить ее сотнями тысяч мигрантов из Африки и с Ближнего Востока”.

По замечанию журналиста Forbes Мелика Кайлана, писавшего о феномене ненависти постсоветских правителей к Джорджу Соросу, главным источником раздражения стал глобализм американского финансиста: его трактовали как враждебность по отношению к институту национального государства.

Интересно, что сам Орбан тоже получил образование на деньги Сороса.

Сорос и Украина

Из Венгрии “антисороская” компания пришла и в Украину. Здесь миллиардер финансирует фонд Возрождение (часть сети Открытое общество) и вкладывает деньги в украинские компании в партнерстве с инвестиционным фондом Dragon Capital Томаша Фиалы.

17 июня 2014 состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с Соросом, который через свой фонд Возрождение инициировал создание стратегической группы советников для помощи украинской власти в проведении реформ и проинформировал главу государства о подготовке стратегического плана реформ для Украины.

В 2015 году Сорос пробыл в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, в которой работает его фонд, он не был так долго. Кроме того, он сказал, что намерен заняться стимулированием украинских переселенцев заниматься бизнесом.

12 ноября 2015 Сороса наградили орденом Свободы - за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад в реализацию социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность.

После смены власти в Украине сторонников проевропейского курса страны начали называть пренебрежительным прозвищем “соросята”. Таких политиков обвиняют в получении средств от международных финансовых фондов и лоббизме интересов западных стран и компаний в Украине.