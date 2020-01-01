Соседи Беларуси предложили решение кризиса

Власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими, полагают президенты Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии и Польши выработали план деэскалации ситуации в Беларуси. Об этом в среду, 12 августа, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.

"Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - уточнил Науседа. По его словам, президенты Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси.

По словам Науседы, власти Беларуси прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим и освободить задержанных в ходе протестов. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества. "При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", - сказал литовский президент. Он также сообщил, что в рамках плана разрешения кризиса предлагается создать в Беларуси так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции. В случае провала этой посреднической инициативы против Беларуси могут быть введены европейские и национальные санкции, подчеркнул Науседа.

В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс уточнил, что власти Беларуси должны провести новые выборы, поскольку состоявшиеся 9 августа не были демократическими.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США испытывают большие опасения за судьбу Беларуси после состоявшихся президентских выборов. Глава Госдепа назвал эти выборы "несправедливыми".

Напомним, Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни справедливыми" и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие.

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