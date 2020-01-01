В РФ заявили об успешных испытаниях второй COVID-вакцины

Вторуюроссийскую вакцину от коронавируса ввели 14 добровольцам. В Роспотребнадзоре говорят, что пациенты чувствуют себя хорошо.

В России создают еще одну вакцину от коронавируса © Fotolia/ kasto

В рамках первой фазы клинических исследований вторая российская вакцина от коронавируса успешно введена первым добровольцам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 12 августа.

"11 августа по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения положительных результатов на первых пяти испытуемых накануне вакцина была введена еще девяти добровольцам. Все они находятся под наблюдением врачей, жалоб на состояние у них нет.

Сейчас вакцина введена в общей сложности 14 добровольцам. Через пять дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа, а также по результатам анализов будет составлен второй промежуточный отчет о безопасности и эффективности вакцины

После этого будет принято решение о начале второго этапа клинических исследований.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

В Германии и США к этому отнеслись критически. Ученые из двух стран с глубоким недоверием восприняли известие о создании в РФ вакцины, и указали на отсутствие информации о ее испытаниях и безопасности.

В ВОЗ заявили, что все данные относительно безопасности и действенности российской вакцины должны быть тщательно проверены.

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