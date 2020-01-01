Из Германии чаще всего высылают украинцев

Среди более 11 тысяч высланных с ФРГ иностранцев 1252 составляют украинцы. В 2018 году выслали из страны более семи тысяч человек.

В Германии за прошлый год стремительно росло число иностранных граждан, которых выслали из страны. Об этом со ссылкой на ответ министерства внутренних дел (МВД) ФРГ в запрос фракции Левой партии в Бундестаге в среду, 12 августа, пишет Neue Osnabr"ucker Zeitung (NOZ).

Согласно данным, всего решение о высылке прошлого года были приняты по 11081 иностранцев. Таким образом, по сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это количество возросло на 50 процентов.

При этом больше решений по высылке было принято в отношении лиц происхождением из Украины - 1252 случая. Далее следуют Албания и Сербия - 1220 и 828 случаев соответственно. Больше решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540. В Северном Рейне-Вестфалии и Баварии количество таких решений составила 1762 и 1376.

Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны покинуть Германию и лишаются права вновь въехать в страну. В случае, если это требование не будет выполнено, этих людей ждет принудительная депортация. В общем решение о высылке было принято по 311 811 иностранцев. При этом, по данным NOZ, почти 30 000 из них до сих пор находятся в Германии.

Во фракции "Левых" Бундестага резко раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке выступила за отмену соответствующих решений.

По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей с их социального окружения.

"Это жестоко и неправильно", - заявила Ельпке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet