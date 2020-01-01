Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон
Президенты России и Франции кроме Беларуси обсудили пандемию коронавируса, Ливан и Донбасс.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в среду, 12 августа, в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Затронута и текущая ситуация в Беларуси", - говорится в сообщении.
Также президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации вакцины в России.
Кроме того, речь шла о событиях в Ливане с акцентом на помощь жителям страны после взрыва в бейрутском порту.
Также Путин и Макрон не обошли стороной тему Донбасса, условившись продолжить совместную работу по урегулированию ситуации в рамках нормандского формата.
Ранее сегодня президенты Литвы, Латвии и Польши предложили план решения политического кризиса в Беларуси.
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси во время видеоконференции 14 августа.
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