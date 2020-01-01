Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в среду, 12 августа, в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Затронута и текущая ситуация в Беларуси", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации вакцины в России.

Кроме того, речь шла о событиях в Ливане с акцентом на помощь жителям страны после взрыва в бейрутском порту.