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Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон

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Президенты России и Франции кроме Беларуси обсудили пандемию коронавируса, Ливан и Донбасс.
Ситуацию в Беларуси обсудили Путин и Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в среду, 12 августа, в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.
 
 
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
 
"Затронута и текущая ситуация в Беларуси", - говорится в сообщении.
 
Также президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации вакцины в России.
 
Кроме того, речь шла о событиях в Ливане с акцентом на помощь жителям страны после взрыва в бейрутском порту. 

Также Путин и Макрон не обошли стороной тему Донбасса, условившись продолжить совместную работу по урегулированию ситуации в рамках нормандского формата. 

Ранее сегодня президенты Литвы, Латвии и Польши предложили план решения политического кризиса в Беларуси.
 
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси во время видеоконференции 14 августа.
 

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Теги: Россия, Выборы, Беларусь, Путин, Франция, протесты, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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