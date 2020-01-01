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Протесты в Беларуси: глава МВД распорядился не трогать журналистов

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"Трогать журналистов" силовикам разрешили, только если они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".
Белорусским силовикам приказали "не трогать журналистов"
Белорусским силовикам приказали "не трогать журналистов"

Глава МВД Беларуси Юрий Караев распорядился не трогать журналистов на акциях протеста. Об этом он заявил на рабочем совещании, передает ТАСС в среду, 12 августа.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - сказал Караев.

Министр добавил, что взял вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при министерстве иностранных дел, под личный контроль.

По словам Караева, в сети активно муссируется тема задержаний журналистов.

"В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью", - добавил Караев, призвав журналистов "не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения".

Напомним, что за неделю в Беларуси задержали 55 журналистов. Задержания журналистов в Беларуси начались еще до объявления результатов выборов и массовых протестов.

Также сообщалось, что украинских журналистов не пускают в Беларусь. Журналисты сообщают, что в Беларуси пограничник слегка намекнул на "распоряжение" сверху не пускать представителей СМИ.

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Теги: СМИ, Беларусь, МВД, журналистика, протесты, протест, журналист, Журналисты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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