Протесты в Беларуси: глава МВД распорядился не трогать журналистов

"Трогать журналистов" силовикам разрешили, только если они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Глава МВД Беларуси Юрий Караев распорядился не трогать журналистов на акциях протеста. Об этом он заявил на рабочем совещании, передает ТАСС в среду, 12 августа.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - сказал Караев.

Министр добавил, что взял вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при министерстве иностранных дел, под личный контроль.

По словам Караева, в сети активно муссируется тема задержаний журналистов.

"В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью", - добавил Караев, призвав журналистов "не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения".

Напомним, что за неделю в Беларуси задержали 55 журналистов. Задержания журналистов в Беларуси начались еще до объявления результатов выборов и массовых протестов.

Также сообщалось, что украинских журналистов не пускают в Беларусь. Журналисты сообщают, что в Беларуси пограничник слегка намекнул на "распоряжение" сверху не пускать представителей СМИ.

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