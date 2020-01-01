Тысячи тонн нефти разлились у побережья острова Маврикий. Это может привести к массовой гибели животных и нанести катастрофический удар по экономике.

На острове Маврикий продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефти в районе коралловых рифов. Об этом сообщает Интрфакс.

Утечка произошла 25 июля с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту танкера было около 4 тысяч тонн топлива.

Экологи предупреждают, что от загрязнения могут погибнуть могут тысячи животных и рыб, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.

Спасатели опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу нефти.

Cмотрите фотогалерею: На Маврикии произошла экологическая катастрофа

Напомним, концентрация нефтепродуктов в море вблизи затонувшего у берега Одессы танкера Delfi превышена в пять раз.

Также сообщалось, что на Днепровско-Бугском лимане возле села Софиевка сотрудники Херсонского рыбоохранного патруля зафиксировали массовую гибель рыбы.

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