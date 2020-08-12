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В Беларуси жестко задержали украинских волонтеров

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Согласно информации украинского министерства, в целом на сегодня в Беларуси задержаны 9 украинцев.
 
В Минске жестко задержали двух украинцев, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает hromadske.
 
Реуцкий также является журналистом. На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.
 
 
На этом видео Константин Реуцкий, бывший журналист hromadske, снимает, как силовики жестко задерживают мужчину, который просто переходил дорогу.
 
 
hromadske пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, однако там не отвечают.
 
Отметим, что 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.
 
Еще сообщалось, что в Беларуси на протестах пострадал украинский журналист Мстислав Чернов.
 
Напомним, глава МВД Беларуси распорядился не трогать журналистов на протестах.

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Теги: Беларусь, украинцы, Минск, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtrevbccde    12.08.2020, 20:03
Оценка:  0
mtrevbccde
Как вам не стыдно,сябры?Анижедети!Сосут всему Востоку,поэтому и Восток СОС называются.)))))))))))))
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