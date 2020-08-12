В Беларуси жестко задержали украинских волонтеров

Согласно информации украинского министерства, в целом на сегодня в Беларуси задержаны 9 украинцев.

В Минске жестко задержали двух украинцев, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает hromadske.

Реуцкий также является журналистом. На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На этом видео Константин Реуцкий, бывший журналист hromadske, снимает, как силовики жестко задерживают мужчину, который просто переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

hromadske пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, однако там не отвечают.

Отметим, что 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

Еще сообщалось, что в Беларуси на протестах пострадал украинский журналист Мстислав Чернов.

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