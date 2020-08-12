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Задержанный на протестах в Беларуси умер в больнице

Комментариев: 1
Мужчина был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест, сообщает издание.
Мужчину спасти не удалось
Мужчину спасти не удалось
 
В Беларуси в гомельской больнице умер молодой человек, которого ранее задержали на акции протеста. Об этом сообщает Onliner.
 
По информации источников, мужчина 1995 года рождения был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. Уже после суда ему стало плохо, он был госпитализирован. Спасти его не смогли.
 
Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием.
 
Как известно, протесты з задержаниями в Беларуси начались после оглашения итогов президентских выборов, 9 августа. Они длятся уже третий день.
 
Ранее, 10 августа, в Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов. Однако позже оказалось, что активист жив.

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Теги: Беларусь, протесты, Гомель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
John*B    12.08.2020, 20:55
Оценка:  -21
John*B
Давите как тараканов и клопов тяжолой техникой! Не жалейте агентов ЦРУ! А то будет как у нас! Эту заразу только так нужно иначе просрете страну!
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