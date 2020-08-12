Задержанный на протестах в Беларуси умер в больнице

Мужчина был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест, сообщает издание.

В Беларуси в гомельской больнице умер молодой человек, которого ранее задержали на акции протеста. Об этом сообщает Onliner.

По информации источников, мужчина 1995 года рождения был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. Уже после суда ему стало плохо, он был госпитализирован. Спасти его не смогли.

Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием.

Как известно, протесты з задержаниями в Беларуси начались после оглашения итогов президентских выборов, 9 августа. Они длятся уже третий день.

Ранее, 10 августа, в Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов. Однако позже оказалось, что активист жив.

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