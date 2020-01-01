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По всей Беларуси прошла акция солидарности

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Белорусские силовики отвечают на усиление антиправительственных протестов жесткими задержаниями активистов.
Тысячи активистов протестуют в Минске против итогов президентских выборов в Беларуси
Тысячи активистов протестуют в Минске против итогов президентских выборов в Беларуси
tut.by
 
Акции протеста возобновились вечером в среду, 12 августа в Минске. Об этом сообщил телеграм-канал оппозиционного белорусского издания ТУТ.
 
 
По его данным, основные событие до настоящего времени разворачивались возле медуниверситета на проспекте Дзержинского, где собралось более 130 медиков. Они держали плакаты с надписями: "Медики против насилия", "Остановите насилие". 
 
 
 
К собравшимся пришел в том числе министр здравоохранения Владимир Караник, который предложил пройти в актовый зал медуниверситета для общения. Протестующие не отреагировали на предложение. К медуниверситету подъехали четыре автозака и несколько микроавтобусов с ОМОНом.
 
 
На площади Победы у вечного огня собираются девушки в белых платьях и поют Калыханку. Проезжающие машины им сигналят.
 
 
Также сообщается о задержании совладельца ИТ-компании, печатавшего защитные щитки для медиков во время эпидемии COVID-19.
 
 
В Минске к гимназии №192, в которой размещался избирательный участок, активисты принесли лампады и листы бумаги с надписями: "Здесь похоронен мой голос", "Можно ставить свечку там, где похоронили мой голос?".
 
 
В Минске задержали журналистов оппозиционного издания Белсат Любовь Луневу и Дмитрия Солтана. Работники ГАИ увидели, как они снимали происходящее на улицах Минска из машины, и остановили. Луневу отправили в ГАИ проверять машину, Солтана повезли в РУВД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так же сообщается, что задержания начались у станции метро Пушкинская, ставшей центром столкновений во вторник, 11 августа.
 
В сети также публикуются видео некторых силовиков, которы выбрасывают свою форму в мусор.
 
 
 
 
Как сообщалось ранее, в Беларуси в гомельской больнице умер молодой человек, которого ранее задержали силовики на акции протеста. 
 
Как известно, протесты з задержаниями в Беларуси начались после оглашения итогов президентских выборов, 9 августа. Они длятся уже третий день.

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Теги: Беларусь, протесты, активисты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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