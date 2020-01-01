Стало известно о предложении Тихановской со стороны властей

Литовский министр также затронул тему санкций против Беларуси. Он считает справедливым ввести их в отношении отдельных лиц.

Власти Беларуси предложили оппозиционной кандидатке в президенты Светлане Тихановской либо покинуть страну, либо "другие, не очень удобные варианты". Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет Эхо Москвы

"Семь часов неизвестно где она была после посещения этого избиркома. И потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: либо покинуть страну, либо другие какие-то, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, так как у нее есть виза. И власти содействовали этому. Может, это тоже была часть плана, что если ее не будет в стране - меньше, скажем, будет причин для волнений", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы в очередной раз повторил, чего литовские власти ожидают от белорусских: "прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми, как минимум".

Также Линкявичюс считает правильным, если возможные санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут персональными и не затронут население.

"Уже надо что-то конкретное делать. Что конкретное? Ну, значит, санкции надо обсуждать. Я думаю, такие санкции, которые не помешали бы людям, а не тем лицам, которые нарушали, скажем, права и использовали эту силу, кстати, без каких-либо причин, на мой взгляд, поскольку эти люди были мирные. Они не разбивали окна, они не сжигали машины, они просто хотели, чтобы их услышали", - сказал министр.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

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