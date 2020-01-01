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Асаду стало плохо во время речи в парламенте

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Сирийский лидер отвлекался от речи из-за приступа гипотонии. Также он прерывал выступление, чтобы принять лекарство.
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
 
Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента). Об этом сообщает SANA. 
 
 
"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", - говорится в сообщении.
 
Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.
 
Как известно, приступы недомогания во время выступления были также у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Теги: Сирия, Башар Асад
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Источник: korrespondent.net

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