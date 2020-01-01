Асаду стало плохо во время речи в парламенте
Сирийский лидер отвлекался от речи из-за приступа гипотонии. Также он прерывал выступление, чтобы принять лекарство.
Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента). Об этом сообщает SANA.
"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", - говорится в сообщении.
Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.
Как известно, приступы недомогания во время выступления были также у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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