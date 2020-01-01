СМИ показали цифры победы Тихановской на одном участке

За Светлану Тихановскую на участке проголосовал 741 человек, а за Александра Лукашенко — 620 избирателей.

В беларусском городе Молодечно на одном из избирательных участков по итогам подсчета голосов победила Светлана Тихановская. Об этом сообщает TUT.BY.

После этого председатель комиссии - директор школы - написал заявление об увольнении, отказываться от объявленных результатов он не собирается. Теперь люди волнуются, что педагог, который возглавляет школу уже 22 года, может лишиться работы.

Позже местное управление образования заявило: ни один директор школ в городе не уволен после проведения выборов. Подробности читайте ниже.

Жители Молодечно связались с редакцией и рассказали, что на участке № 29, который расположен в школе № 5, после подсчета голосов победила Светлана Тихановская с отрывом в сотню голосов от Александра Лукашенко.

"Весь коллектив поддерживает Евгения Васильевича, и педагоги готовы идти за ним, если уволят их директора", - рассказал источник в Молодечно.

Журналисты связались с Евгением Васильевичем. По его словам, ничего удивительного нет - комиссия считала голоса честно, и все. При этом он признался, что поспешил с заявлением об увольнении.

Независимый наблюдатель с участка предоставил фото итогового протокола голосования.

"За Тихановскую проголосовал 741 человек, за Лукашенко - 620. Дмитриева поддержали 33, Канопацкую - 24, а Черечня - 17. Согласно спискам, на участке 1617 избирателей, пришло 1461. Досрочно - 386, в основной день - 998. Причем лично я насчитал около 500 человек, которые пришли в основной день голосования на участок с белыми лентами на руках. А вот на досрочном, насколько знаю, за Тихановскую было немного голосов", - сообщил наблюдатель.

Также в сети появилось видео, как работники завода Химволокно показали, как массово голосовали за Светлану Тихановскую.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, на которых собрались не согласные с итогами выборов.

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