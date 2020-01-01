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Взрыв в Бейруте: порт частично восстановил работу

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На сегодня порт в ливанской столице выполняет работы по разгрузке судов для торговцев, сообщил министр.
О работа порта рассказал министр
О работа порта рассказал министр
twitter.com/PsychologyDoc
 
В Ливане порт Бейрута частично возобновил работу по обеспечению товаров для местных рынков после трагедии со взрывом. Об этом сообщает Al Jazeera.
Так, по словам министра экономики Ливана, в настоящее время порт выполняет работы по разгрузке судов для торговцев.
 
"В порту Бейрута работают 12 кранов из 16. Запасы муки на мельницах в Ливане составляют 32 000 тонн в дополнение к 110 000 тонн, которые будут доставлены в течение двух недель", - сообщил Рауль Нехме  и добавил, что этого количества хватит на четыре месяца.
 
Напомним, мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В итоге погибли более двухсот человек, тысячи пострадавших.
 
Как сообщалось, ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с ущербом от взрыва в китайском Тяньцзине в 2015 году и составляет примерно $3 млрд. 

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Теги: Ливан, взрыв, порт, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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