Взрыв в Бейруте: порт частично восстановил работу

На сегодня порт в ливанской столице выполняет работы по разгрузке судов для торговцев, сообщил министр.

В Ливане порт Бейрута частично возобновил работу по обеспечению товаров для местных рынков после трагедии со взрывом. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, по словам министра экономики Ливана, в настоящее время порт выполняет работы по разгрузке судов для торговцев.

"В порту Бейрута работают 12 кранов из 16. Запасы муки на мельницах в Ливане составляют 32 000 тонн в дополнение к 110 000 тонн, которые будут доставлены в течение двух недель", - сообщил Рауль Нехме и добавил, что этого количества хватит на четыре месяца.

Напомним, мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа . В итоге погибли более двухсот человек, тысячи пострадавших.

Как сообщалось, ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с ущербом от взрыва в китайском Тяньцзине в 2015 году и составляет примерно $3 млрд.

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