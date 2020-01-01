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В Беларуси авто наехало на сотрудника ГАИ

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Сотрудники ГАИ начали преследование нарушителя на служебном автомобиле . В итоге на правоохранителя был совершен наезд.
 
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в городе Барановичи на ул.Фрунзе совершен наезд на сотрудника милиции. Об этом пишет Nexta в Telegram-канале.
 
"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными  проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", - говорится в сообщении. 
 
Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо.  В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается.

Как известно, в крупных городах Беларуси проходят протесты, участники которых не согласны с итогами выборов президента. На одной из акций пострадала 5-летняя девочка.

В то же время в беларусской столице Минске жильцы дома скинули на силовиков дверь. 

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Теги: Беларусь, ГАИ, МВД, полиция
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Источник: korrespondent.net

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