В Беларуси авто наехало на сотрудника ГАИ

Сотрудники ГАИ начали преследование нарушителя на служебном автомобиле . В итоге на правоохранителя был совершен наезд.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в городе Барановичи на ул.Фрунзе совершен наезд на сотрудника милиции. Об этом пишет Nexta в Telegram-канале.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал", - говорится в сообщении.

Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается.

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