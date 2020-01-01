Почти два десятка испанцев заразились новым вирусом

В испанской Андалусии, в которой зафиксировали вспышку вирусного менингоэнцефалита, задействовали специальный протокол для контроля распространения заболевания.

Заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus mosquitomagnet

В испанском автономном сообществе Андалусия выявлено 18 случаев менингоэнцефалита, вызванного неизвестным вирусом. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона в среду,12 августа.

Отмечается, что 16 человек нуждались в госпитализации, пять из них находятся в отделении интенсивной терапии. Еще двое инфицированных лечатся дома под наблюдением врачей.

Правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания, которое, однако, не передается от человека к человеку, указано в сообщении.

По данным СМИ, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Ранее в Камеруне в рыбацком селе Лонджи зафиксировали вспышку холеры, жертвами которой стали 12 человек. Всего подтвердилось 62 случая заражения.

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