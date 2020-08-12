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Протесты в Беларуси: увольняются журналисты госканалов

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Ведущие в соцсети Instagram сообщили о своих решениях на фоне антиправительственных протестов в республике.
Беларусь накрыла волна протестов
Беларусь накрыла волна протестов
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Журналисты белорусских госканалов Беларусь 1 и ОНТ Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова заявили о своем увольнении. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram в среду, 12 августа.

Так, ведущая телешоу Доброе утро, Беларусь! на телеканале Беларусь 1 (главный телеканал республики - ред.) Вера Каретникова поделилась, что это ее выбор и что сегодня ее последний рабочий день.

"Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет <...> я - Вера", - заявила Каретникова.

Аналогичное решение принял еще один ведущий канала Беларусь 1 - Евгений Перлин.

"Я решил, что мои сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал журналист и выразил надежду, что скоро вернется "та самая #МаяКраiнаБеларусь".

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Что стало с моеи Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добраи Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаенка, 9» я создавал с нашеи командои только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сеичас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которои они задумывались. Я решил, что мои сегодняшнии эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь .

Публикация от ЕВГЕНИИ ПЕРЛИН (@perlinman)

С 19 августа с телеканала ОНТ уходит журналистка Ольга Богатыревич, которая опубликовала фото своего заявления на увольнение.

"Нас мало, но мы есть!!!" - заявила она.

Как сообщалось, глава МВД Беларуси Юрий Караев распорядился не трогать журналистов на акциях протеста.

Ранее в республике, которую охватили антиправительственные протесты после президентских выборов, силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова.

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Теги: Беларусь, Журналисты, соцсети, телеканал, телеведущие, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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