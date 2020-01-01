Бюджетный дефицит США незначительно увеличился

За десять месяцев 2020 финансового года дефицит американского бюджета превысил $2,8 трлн.

Дефицит бюджета США за июль увеличился почти на $63 млрд, что почти в 14 раз меньше июньского показателя. Об этом свидетельствуют данные Минфина страны, опубликованные в среду, 12 августа.

В целом за десять месяцев 2020 финансового года (заканчивается 30 сентября) дефицит американского бюджета превысил $2,8 трлн, тогда как на конец 2019 финансового года он составлял $984 млрд.

Так, рекордным стало увеличение бюджетного дефицита в июне - на $864 млрд - в связи с выделением средств на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии коронавируса.

Всего для стимулирования экономического роста в период пандемии с марта текущего года американские власти вложили в экономику страны около $3 трлн.

Как сообщал Корреспондент.net, в первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Так, потребительские расходы сократились на 6,8%, а инвестиции компаний в основной капитал - на 6,4%.

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