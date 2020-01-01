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В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси

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В организации призвали к своевременному, тщательному, независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека в республике.
Акция солидарности медиков в Беларуси
Акция солидарности медиков в Беларуси
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В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в среду, 12 августа.

В связи с этим Бачелет призвала незамедлительно освободить всех тех, кто был незаконно помещен под стражу.

"Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение ущерба", - подчеркнула комиссар.

Также, по данным ООН, не менее 250 человек получили травмы, а один участник протестов погиб при неустановленных обстоятельствах. В организации призвали к "своевременному, тщательному, независимому и беспристрастному расследованию всех заявлений о нарушениях прав человека" в республике.

"Я напоминаю правительству Беларуси об абсолютном запрете пыток и других видов жестокого обращения в отношении задержанных", - добавила правозащитник, упомянув, в частности, об отключении интернета, блокировке платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций.

Как сообщалось, в белорусском Гомеле умер молодой человек, которого ранее задержали на акции протеста. Смерть наступила в ночь на 12 августа.

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Теги: Права человека, ООН, Беларусь, протесты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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