Прага вызвала посла Беларуси из-за заявления Лукашенко

Чешское правительство выразило протест в связи с обвинением белорусского лидера в причастности Чехии к протестам в республике.

МИД Чехии вызвало посла Беларуси для разъяснения слов президента республики Александра Лукашенко о причастности чешских властей к организации антиправительственных протестов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в среду, 12 августа.

"Посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова", - заявил министр журналистам.

Также Петржичек отметил, что правительство выразило протест в связи с заявлением белорусского лидера.

"Ждем представления доказательств (слов Лукашенко). Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, в понедельник Лукашенко заявил, что беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

Вскоре в МИД Чехии ответили на обвинения президента Беларуси.

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