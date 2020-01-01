США могут ввести санкции против Беларуси

Майк Помпео заявил о совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео считает возможным введение санкций против Беларуси и приостановку поставок нефти республике на фоне действий белорусских властей во время протестов. Об этом глава Госдепа заявил в интервью Радио Свобода, распространенное вечером в среду, 12 августа.

"Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить", - отметил Помпео.

Также госсекретарь информировал о предстоящем совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.

"Нам придется работать над этим. <...> Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым", - сообщил чиновник.

Ранее Помпео заявил, что США испытывают большие опасения за судьбу Беларуси после президентских выборов.

Также госсекретарь призвал власти республики уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздерживаться от применения силы.

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