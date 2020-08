Иранские военные задержали танкер - ВС США

Военные силы Ирана взяли под контроль танкер Wila в международных водах. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в четверг, 13 августа, в Twitter.

"Сегодня в международных водах иранские (вооруженные) силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, поднялись на борт и взяли под свой контроль судно под названием Wila", - указано в сообщении.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT