Иранские военные задержали танкер - ВС США

Судно Wila, по последним сведениям, пребывает неподалеку от якорной стоянки в Арабских Эмиратах.

Военные силы Ирана взяли под контроль танкер Wila в международных водах. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в четверг, 13 августа, в Twitter.

"Сегодня в международных водах иранские (вооруженные) силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, поднялись на борт и взяли под свой контроль судно под названием Wila", - указано в сообщении.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из эмиратского порта Аль-Хамрия в принадлежащую ОАЭ якорную стоянку в районе города Хор-Факкан на берегу Оманского залива.

Как отмечается, по последним сведениям, судно пребывает неподалеку от якорной стоянки.

Напомним, летом 2019 года патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Вскоре Иран вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Его экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива.

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