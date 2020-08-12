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Иранские военные задержали танкер - ВС США

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Судно Wila, по последним сведениям, пребывает неподалеку от якорной стоянки в Арабских Эмиратах.

Военные силы Ирана взяли под контроль танкер Wila в международных водах. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США  в четверг, 13 августа, в Twitter.

"Сегодня в международных водах иранские (вооруженные) силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, поднялись на борт и взяли под свой контроль судно под названием Wila", - указано в сообщении.

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно под флагом Либерии направлялось из эмиратского порта Аль-Хамрия в принадлежащую ОАЭ якорную стоянку в районе города Хор-Факкан на берегу Оманского залива.

Как отмечается, по последним сведениям, судно пребывает неподалеку от якорной стоянки.

Напомним, летом 2019 года патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Вскоре Иран вновь захватил иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. Его экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива.

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Теги: США, Иран, видео, захват, танкер
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Источник: korrespondent.net

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