В Бейруте взрыв разрушил около 4 тысяч зданий

Взрыв в столичном порту разрушил полгорода. Страховые компании заявляют о 3 млрд долларов убытков.

В результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в ливанском Бейруте, в столице повреждено или полностью разрушено около четырех тысяч зданий. Об этом сообщило Управление внутренней безопасности Ливана в среду, 12 августа.

Также президент страны Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI подтвердил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 млрд долларов.

При этом испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана, а также готовность оказать необходимую помощь.

Взрыв в Бейруте. Фоторепортаж

Как сообщалось, на второй день после взрыва власти Бейрута оценивали убытки от произошедшего в 3-5 миллиардов долларов, сообщил в среду, 5 августа, губернатор города Марван Аббуд.

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