Трамп намерен сменить министра обороны после выборов - СМИ

Американский лидер разочарован политической деятельностью главы оборонного ведомства страны.

Президент США Дональд Трамп планирует сменить главу Пентагона Марка Эспера в случае победы на президентских выборах в ноябре. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 12 августа.

Отмечается, что сам Эспер намерен вскоре увольняться, независимо от того, как закончатся выборы.

По данным агентства, американский лидер разочарован политической деятельностью главы оборонного ведомства страны за год пребывания на должности.

Так, как считает Трамп, Эспер не приложил всех усилий, чтобы публично защитить слова президента о том, что Россия заплатила боевикам Талибана "награду" за убийство американских войск в Афганистане.

Также в июне глава Пентагона публично выступил против использования действующей армии для сдерживания общенациональных антирасистских протестов.

В то же время в окружении Эспера заявляют, что он намерен служить до тех пор, "пока Трамп этого хочет".

Ранее Эспер объяснил, что США выводят войска из Германии с целью усилить сдерживание РФ, тогда как Трамп заявлял, что США решили сократить военный контингент в Германии из-за того, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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