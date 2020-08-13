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Китайская пенсионерка заболела COVID-19 через полгода после выздоровления

Комментариев: 1
Женщину госпитализировали с коронавирусом через шесть месяцев после выздоровления. Ни у кого из контактных лиц инфекции не обнаружили.
В Китае женщина повторно заболела коронавирусом
В Китае женщина повторно заболела коронавирусом

Женщина из провинции Хубэй в Китае после перенесенного полгода назад коронавируса сдала повторный положительный тест, сообщает Синьхуа.

Первый раз коронавирус у 68-летней пенсионерки обнаружили 8 февраля. После нескольких месяцев лечения она выздоровела. Однако 9 августа женщину вновь госпитализировали из-за плохого самочувствия. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

Отмечается, что сейчас женщина находится на лечении в режиме изоляции. Все, с кем она контактировала, уже сдали тесты на коронавирус – и ни у кого инфицирование не подтвердилось.

Можно ли заразиться коронавирусом повторно

Ранее сообщалось, что медики нашли объяснение повторным случаям заражения COVID-19. Считается, что люди, у которых после выздоровления повторно обнаруживают коронавирус, не представляют опасности для окружающих.

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Теги: Китай, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zurbuk    13.08.2020, 09:27
Оценка:  -1
zurbuk
Вколите ей российскую прививку и не будет проблем. Как говорил тов. Сталин, нет человека, нет проблем.
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