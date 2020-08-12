Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси силовики выбрасывают форму

Комментариев: 1
Мужчины, служащие или служившие ранее в спецназе осуждают действия коллег, которые привлечены для разгона митингов.

Среди белорусских спецназовцев и представителей других силовых структур начался флешмоб, в ходе которого несогласные с действиями коллег мужчины выбрасывают в мусорный бак свою форму и записывают это на видео. 

Так, Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горжусь тобой мой родной Брат! . После ночи на баррикадах........ . После того что творится по всей стране..... . Эта власть теперь обречена! . Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

Допис, поширений Евгений Новицкий (@novitski_evgen)

Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#вч3214 #вч3214 #спецназ #беларусь #беларусь2020 #belarus2020

Допис, поширений Artsiom Belinovich (@artembelinovich)

Telegram-канал Nexta опубликовал около десятка видео аналогичных видео.

 

 

 

Напомним, в ООН заявили о шести тысячах задержанных в Беларуси, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. 

Также сообщалось, что в Беларуси увольняются журналисты госканалов на фоне антиправительственных протестов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, протесты, видео, спецназ, военные, форма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
zurbuk    13.08.2020, 09:39
Оценка:  +1
zurbuk
Три силы сошлись в борьбе в Беларуси. Это 86 регион России, диктатор лукашенко и держава Беларусь.Удачи тебе Беларусь.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь