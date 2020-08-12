В Беларуси силовики выбрасывают форму
Среди белорусских спецназовцев и представителей других силовых структур начался флешмоб, в ходе которого несогласные с действиями коллег мужчины выбрасывают в мусорный бак свою форму и записывают это на видео.
Так, Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.
Горжусь тобой мой родной Брат! . После ночи на баррикадах........ . После того что творится по всей стране..... . Эта власть теперь обречена! . Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели
Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет.
Telegram-канал Nexta опубликовал около десятка видео аналогичных видео.
Напомним, в ООН заявили о шести тысячах задержанных в Беларуси, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние.
Также сообщалось, что в Беларуси увольняются журналисты госканалов на фоне антиправительственных протестов.
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