В Беларуси силовики выбрасывают форму

Мужчины, служащие или служившие ранее в спецназе осуждают действия коллег, которые привлечены для разгона митингов.

Среди белорусских спецназовцев и представителей других силовых структур начался флешмоб, в ходе которого несогласные с действиями коллег мужчины выбрасывают в мусорный бак свою форму и записывают это на видео.

Так, Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.

Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет", после чего выбросил в мусорный контейнер берет.

Telegram-канал Nexta опубликовал около десятка видео аналогичных видео.

Напомним, в ООН заявили о шести тысячах задержанных в Беларуси, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние.

Также сообщалось, что в Беларуси увольняются журналисты госканалов на фоне антиправительственных протестов.

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