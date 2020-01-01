Ночные протесты в Минске завершились без жесткого противостояния

На улицах собирались группы по несколько сот человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Протестующие ненадолго перекрывали дорожное движение.

В ночь на четверг, 13 августа акции протеста в Минске завершились без экстремального противостояния, которое наблюдалось перед этим. Однако, кое-где силовики применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Белорусские СМИ и очевидцы сообщают о локальном противостоянии силовиков и протестующих, которые не перерастали в ожесточенные стычки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

В свою очередь участники акций концентрировались около станций метро, скандировали ставшие уже привычными лозунги "Уходи" и "Верым, можам, пераможам!".

По данным СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применили слезоточивый газ, ранее там были сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Очевидцы также сообщали, что возле ТЦ Магнит на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

В основном на улицах Минска собирались группы по несколько сот человек, которые рассеивались по мере приближения силовиков. Также участники акций на непродолжительное время перекрывали дорожное движение. После приближения ОМОНа они разбегались.

Как сообщалось, до этого в Беларуси уже три ночи подряд проходили жесткие стычки участников акций протеста с правоохранительными органами.

Напомним, в ООН заявили о шести тысячах задержанных в Беларуси, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние.

Накануне также стало известно, что задержанный на протестах в Беларуси молодой мужчина умер в больнице.

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