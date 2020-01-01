Мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора
В Миланском соборе мужчина взял в заложники охранника, угрожая ему ножом. Об этом сообщает ANSA в четверг, 13 августа.
Инцидент произошел накануне. Мужчина вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом. Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.
Вскоре полиция прибыла на место происшествия и убедила мужчину бросить оружие. Злоумышленника арестовали.
Теперь антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.
Напомним, что ранее во Франции преступник захватил четырех заложников. Вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования.
Позже во Франции задержали захватчика банка. Все заложники, удерживаемые злоумышленником в банке города Гавр, остались целы и невредимы.
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