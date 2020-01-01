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Мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора

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Выходец из Северной Африки вошел в собор с ножом, а затем взял в заложники охранника и заставил его встать на колени.
В Миланском соборе мужчина захватил в заложники охранника
В Миланском соборе мужчина захватил в заложники охранника

В Миланском соборе мужчина взял в заложники охранника, угрожая ему ножом. Об этом сообщает ANSA в четверг, 13 августа.

Инцидент произошел накануне. Мужчина вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом. Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.

Вскоре полиция прибыла на место происшествия и убедила мужчину бросить оружие. Злоумышленника арестовали.

Теперь антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.

Напомним, что ранее во Франции преступник захватил четырех заложников. Вооруженный преступник зашел в банк около 17:00 по местному времени и выдвинул требования.

Позже во Франции задержали захватчика банка. Все заложники, удерживаемые злоумышленником в банке города Гавр, остались целы и невредимы.

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Теги: Италия, Милан, заложники, Собор, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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