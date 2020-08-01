Эксперты подозревают подтопление ядерного комплекса в КНДР

Исследователи по спутниковым снимкам пришли к выводу, что вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор.

Сильные наводнения на реке Куренган в Северной Корее могли повредить расположенный там ядерный комплекс Йонбен. К такому выводу пришла Исследовательская группа при Университете имени Джонса Хопкинса под названием 38 North, специализирующаяся на изучении вопросов, связанных с КНДР. Об этом сообщается на сайте группы.

Так, проанализировав спутниковые снимки этого района от 6 августа, специалисты пришли к выводу, что "вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор".

"На снимках видно, что по сравнению с ситуацией на 22 июля уровень реки Куренган, протекающей возле комплекса в Йонбене, значительно вырос", -говорится в сообщении.

Эксперты также опубликовали фотографию переполненной дамбы выше по течению, предположив, что наводнение могло повредить насосы или засорить трубопровод, через который идет забор воды из реки. В то же время отмечается, что на спутниковых снимках, снятых между 8 и 11 августа, заметно, что уровень воды в реке постепенно снижается, не нанеся ущерба основным зданиям в комплексе.

38 North также указывает, что пятимегаваттный реактор, который, как полагают, является главным источником оружейного плутония для военной ядерной программы КНДР, не функционирует уже несколько месяцев.

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Напомним, в июле сообщалось, что спутник зафиксировал действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном.

Ранее в КНДР была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

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