В Беларуси начали отпускать задержанных

За три дня было задержано около шести тысяч человек. В сети сообщают об освобождении сотен протестующих.

В нескольких городах Беларуси в ночь на 13 августа начали отпускать задержанных во время акций протеста, сообщает Telegram-канал Наша нива.

В частности, протестующих отпускали из мест временного содержания в Жодино, Гомеле, и ЦИП на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино на 5:40 уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

По данным канала, людей выпускают из-за переполненности изолятора.

Также Наша Нива ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы ночью. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). В 3:30 с 2 камер выпустили 10 человек, но в целом отпустили больше, чем раньше. (Все - ред.) были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил подписчик.

По данным Telegram-канала Окрестина списки, с ЦИПа на Окрестина в Минске отпустили уже более сотни человек.

Отметим, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства. Информации о задержанных за минувшие сутки пока нет.

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