Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси начали отпускать задержанных

Комментариев: 1
За три дня было задержано около шести тысяч человек. В сети сообщают об освобождении сотен протестующих.
Возле тюрьмы в Жодино встречают освобожденных
Возле тюрьмы в Жодино встречают освобожденных

В нескольких городах Беларуси в ночь на 13 августа начали отпускать задержанных во время акций протеста, сообщает Telegram-канал Наша нива.

В частности, протестующих отпускали из мест временного содержания в Жодино, Гомеле, и ЦИП на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино на 5:40 уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

По данным канала, людей выпускают из-за переполненности изолятора.

Также Наша Нива ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы ночью. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). В 3:30 с 2 камер выпустили 10 человек, но в целом отпустили больше, чем раньше. (Все - ред.) были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил подписчик.

По данным Telegram-канала Окрестина списки, с ЦИПа на Окрестина в Минске отпустили уже более сотни человек.

Отметим, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства. Информации о задержанных за минувшие сутки пока нет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, протесты, тюрьмы, СИЗО, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
John*B    13.08.2020, 10:40
Оценка:  -24
John*B
Отпускать или пропускать?) Или пропускать и отпускать?)) Так любям мозги промыли! Миллионерами работяги не станут,а унитазы в Польшу поедут мыть многие и в хосписы италии...работать вильными и свидомыми!)))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь