Тихановской нужно время для принятия решения - МИД Литвы
Оппозиционному кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая выехала во вторник в Литву, потребуется время для принятия решения о дальнейшей деятельности. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.
"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет", - отметил он.
Линкявичюс отметил, что необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.
"Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - сказал Линкявичюс.
Он также назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".
По словам главы МИД, сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Беларуси.
Накануне Линкявичюс рассказал о выборе, перед которым Тихановскую поставили представители власти Беларуси.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.
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