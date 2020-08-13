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В Минске с утра люди становятся в цепочки солидарности

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В столице Беларуси сегодня с раннего утра люди вышли на акции протеста против насилия и жестокости.
Акция солидарности в Минске
Акция солидарности в Минске
t.me/minsk_new

В Минске сегодня, 13 августа, с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности. Об этом сообщает Радио Свобода.

Утром люди снова вышли на улицы в разных районах Минска и сплотились в цепочку солидарности. Проезжающие автомобили сигналят в поддержку.

Напомним, вчера по всей Беларуси прошли акции солидарности. В различных городах люди вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков.

Также сообщалось, что в ночь на четверг, 13 августа акции протеста в Минске завершились без экстремального противостояния, которое наблюдалось перед этим.

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Теги: Беларусь, протесты, видео, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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