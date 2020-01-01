Какие праздники 13 августа 2020: занимательные факты, именинники

День шумящих ракушек и День бифштекса из вырезки, день рождения режиссера Хичкока и в Нью-Йорке пущено первое такси – об этих и других событиях 13 августа рассказываем в материале Korrespondent.net.

Сегодня, 13 августа, “профессиональный“ праздник у левшей, также сегодня был запатентован телефон-автомат и на свет появился Фидель Кастро

13 августа - 225-й день года (226-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 140 дней.

Какие праздники 13 августа

Международный день левшей. Впервые этот день был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе Lefthanders International. Согласно статистике, от 3 до 10% населения Земли – левши. Знаменитые левши: Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Том Круз, Роберт Де Ниро, Деми Мур, Николь Кидман, Николо Паганини Вольфганг Амадей Моцарт, Пол Маккартни, Мирей Матье, Курт Кобейн и Джими Хендрикс.

Мэрилин Монро была левшой. YouTube

День встреч

День шумящих ракушек

День женщин в Тунисе

День бифштекса из вырезки в США

День свободного Лаоса

День Сил обороны в Зимбабве

День независимости ЦАР

День поминовения усопших (Обон) в Японии. Согласно традиции считается, что в это время года души усопших возвращаются к живым и посещают своих родных.

День поддержки малых предприятий в Иране

Что произошло 13 августа

1899 - американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

1907 - в Нью-Йорке пущено первое такси.

Такси Нью-Йорка. shnyagi.net

1913 - в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.

1932 - в Риме Маркони провел первое испытание коротковолнового радио.

1942 - премьера в Нью-Йорке мультипликационного фильма Уолта Диснея Бэмби.

Олененок Бэмби. YouTube

Кто родился 13 августа

1655 - Иоганн Кристоф Деннер, немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета.

1844 - Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский ученый, открывший нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК.

1866 - Джованни Аньелли, итальянский промышленник, основавший в 1899 году фирму Fiat.

1899 - Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, обладатель Оскара.

1926 - Фидель Кастро, кубинский революционер, руководитель Кубы (1959-2008).

1970 - Алан Ширер, английский футболист, лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги.

Алан Ширер. Twitter

1979 - Екатерина Бужинская, украинская певица.

Какой 13 августа праздник по церковному календарю

Православные христиане сегодня чтят память святого Евдокима Каппадокиянина. Он жил в IX веке в Каппадокии при императоре Феофиле и был праведником: дав обет целомудрия и безбрачия. За целомудренную жизнь император даровал ему пост правителя Харсианской области.

В 33 года Евдоким умер. Больше чем через год мать вернулась к месту его погребения, чтобы поклониться могиле сына. Когда гроб по ее просьбе открыли, оказалось, что тела святого не коснулось тление - мощи благоухали.

Также 13 августа православные христиане проводят заговенье перед началом Успенского поста.

С этой целью, в этот день ели свежую, пареную и вяленую репу, готовили пироги с репой и репную кашу, пили репный квас

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Евдокимов день отмечается 13 августа. В этот день в народе почитается память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи.

13 августа надо было обязательно заговорить борону, чтобы при полевых работах не сломались зубья, не встала она намертво посреди поля. Обряд заключался в благодарности, произнесенной над бороной вслух. Человек должен был наклониться над ней, поклониться, затем почистить от земли и мусора.

У кого сегодня именины по церковному календарю

13 августа именины празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Вольдемар, Георгий, Денис, Евдоким, Елизавета, Степан, Юрий.

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