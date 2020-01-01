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Дипломаты ищут задержанных в Минске украинцев

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Украинцы приехали в Беларусь только вчера и не принимали участия в протестах, говорит правозащитница.
Вчера беларусы изменили протесты на "цепи солидарности"
Вчера беларусы изменили протесты на "цепи солидарности"
МИД Украины устанавливает место нахождения задержанных в Минске Константина Ревуцкого и Евгения Васильева, сообщил в четверг, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.
 
 
"Мы включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. Мы начали работать, чтобы освободить их", - рассказал министр.
 
По его словам, пока удалось выяснить, что украинцев обвиняют в участии в массовых мероприятиях, в совершении действий в организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, сопротивлением правоохранителям.
 
По словам министра, украинцам грозит от 3 до 8 лет заключения.
 
Официальные органы Беларуси никакой информации не предоставляют. Украинский консул объезжает все точки, где их могут держать
 
Также Кулеба рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь. 
 
Как сообщила белорусскому бюро Радио Свобода правозащитница Татьяна Равяко, в рамках следствия в ее квартире, где остановились украинцы, провели обыск. Следователи конфисковали компьютер Константина Реуцкий и украинский паспорт Евгения Васильева.
 
"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они приехали в Беларусь только сегодня, пили кофе, пошли гулять и их задержали. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - рассказала Равяко.
 
По словам правозащитницы, украинцы приехали в Беларусь от правозащитной организации Восток SOS в рамках миссии помощи белорусским коллегам в связи с арестами граждан во время массовых акций протеста.
 
 
Ранее в МИД сообщали, что в Витебске были задержаны девять украинцев, но их отпустили.
 

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Теги: Беларусь, МИД Украины, украинцы, задержание, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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