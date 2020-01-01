Дипломаты ищут задержанных в Минске украинцев

МИД Украины устанавливает место нахождения задержанных в Минске Константина Ревуцкого и Евгения Васильева, сообщил в четверг, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Мы включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. Мы начали работать, чтобы освободить их", - рассказал министр.

По его словам, пока удалось выяснить, что украинцев обвиняют в участии в массовых мероприятиях, в совершении действий в организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, сопротивлением правоохранителям.

По словам министра, украинцам грозит от 3 до 8 лет заключения.

Официальные органы Беларуси никакой информации не предоставляют. Украинский консул объезжает все точки, где их могут держать