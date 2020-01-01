Дипломаты ищут задержанных в Минске украинцев
Украинцы приехали в Беларусь только вчера и не принимали участия в протестах, говорит правозащитница.
МИД Украины устанавливает место нахождения задержанных в Минске Константина Ревуцкого и Евгения Васильева, сообщил в четверг, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.
"Мы включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. Мы начали работать, чтобы освободить их", - рассказал министр.
По его словам, пока удалось выяснить, что украинцев обвиняют в участии в массовых мероприятиях, в совершении действий в организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, сопротивлением правоохранителям.
По словам министра, украинцам грозит от 3 до 8 лет заключения.
Официальные органы Беларуси никакой информации не предоставляют. Украинский консул объезжает все точки, где их могут держать
Также Кулеба рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь.
Как сообщила белорусскому бюро Радио Свобода правозащитница Татьяна Равяко, в рамках следствия в ее квартире, где остановились украинцы, провели обыск. Следователи конфисковали компьютер Константина Реуцкий и украинский паспорт Евгения Васильева.
"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они приехали в Беларусь только сегодня, пили кофе, пошли гулять и их задержали. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - рассказала Равяко.
По словам правозащитницы, украинцы приехали в Беларусь от правозащитной организации Восток SOS в рамках миссии помощи белорусским коллегам в связи с арестами граждан во время массовых акций протеста.
Отметим, задержание украинцев попало на видео.
Ранее в МИД сообщали, что в Витебске были задержаны девять украинцев, но их отпустили.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент