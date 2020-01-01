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В Калифорнии пылает крупный природный пожар

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Природный пожар кустарников начался этой ночью на территории заповедника в Калифорнии и охватил около 4 тысяч гектаров территории.
Пожар в заповеднике Калифорнии
Пожар в заповеднике Калифорнии

В Калифорнии, США, районе озера Хьюз начался масштабный пожар кустарников. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Пожар начался на территории Национального заповедника Анджелес в штате Калифорния, он быстро распространился на площади около 4 тыс. га.

Организована эвакуация жителей по меньшей мере из 100 домов. Причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.

Напомним, в Калифорнии в конце июля прошли крупные пожары, из зоны бедствия были эвакуированы почти восемь тысяч людей.

Также сообщалось, что во Франции, возле города Мартиг на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар.

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Теги: США, Калифорния, заповедник, пожар, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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