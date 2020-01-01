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За сутки в Беларуси задержали 700 протестующих

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Беспорядки по стране утратили массовость, но уровень агрессии к правоохранителям остается высоким, заявляют в МВД.
За четыре дня в Беларуси задержали 6,7 тысячи человек
За четыре дня в Беларуси задержали 6,7 тысячи человек

За последние сутки в Беларуси задержали около 700 человек за участие в акциях протеста. Об этом сообщили в четверг, 13 августа, в МВД страны.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - говорится в сообщении.

Также в МВД сообщают, что с 9 августа в ходе протестов пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы.

В свою очередь, Следственный комитет Беларуси сообщил о поисках координаторов протестов.
 
"В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек. По данным СМИ, в ночь на 13 августа в некоторых городах задержанных начали выпускать.
 
 

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Теги: Беларусь, протесты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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