За сутки в Беларуси задержали 700 протестующих

Беспорядки по стране утратили массовость, но уровень агрессии к правоохранителям остается высоким, заявляют в МВД.

За четыре дня в Беларуси задержали 6,7 тысячи человек

За последние сутки в Беларуси задержали около 700 человек за участие в акциях протеста. Об этом сообщили в четверг, 13 августа, в МВД страны.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - говорится в сообщении.

Также в МВД сообщают, что с 9 августа в ходе протестов пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы.

В свою очередь, Следственный комитет Беларуси сообщил о поисках координаторов протестов.

"В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - говорится в сообщении.

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