Подсчитано число жертв фейков о коронавирусе

Большинство жертв скончались из-за отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, считая их "лекарством" против COVID-19.

Из-за фейков о коронавирусе в мире погибли по меньшей мере 800 человек. Об этом сообщает American Journal of Tropical Medicine and Hygiene в четверг, 13 августа.

Исследование провели десять ученых из Австралии, Бангладеш, Таиланда и Японии. Как выяснили ученые, большинство жертв умерли в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, использовав их как "лекарство" от COVID-19.

В частности, ученые проанализировали 2276 сообщений из 87 стран мира, большинство из которых содержали фейки о природе коронавирусной болезни, путях ее передачи, профилактических мероприятиях, а также способы лечения.

Из-за подобных сообщений около 800 человек в разных странах умерли, 60 потеряли зрение и почти шесть тысяч нуждались в медицинской помощи.

Напомним, что ранее медики назвали необычный симптом коронавируса. Коронавирусная инфекция нового типа проявляет все больше нетипичных симптомов, утверждают американские ученые.

Также сообщалось, что ученые нашли способ быстро обезвредить коронавирус. Меньше чем за полминуты вирус SARS-CoV-2 можно убрать с загрязненной поверхности с помощью ультрафиолета.

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