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Более полсотни украинцев обратились в посольство Украины в Ливане

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Больше полусотни украинцев обратились в посольство из-за повреждений их жилья и ущерба здоровью в результате взрывов.
Кулеба рассказал об обращениях украинцев
Кулеба рассказал об обращениях украинцев
facebook.com/dmytro.kuleba
 
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 56 украинцев по поводу последствий взрывов в Бейруте. Об этом он сообщил на брифинге 13 августа, сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба.
 
По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.
 
Напомним, 4 августа в портовой зоне Бейрута произошли мощные взрывы. Разрушено большое количество зданий, много погибших и пострадавших.
 
На фоне случившегося жители Бейруте устроили массовые протесты, в результате которых пострадали несколько сотен человек.
 

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Теги: взрыв, посольство, Бейрут, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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