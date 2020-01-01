Более полсотни украинцев обратились в посольство Украины в Ливане

Больше полусотни украинцев обратились в посольство из-за повреждений их жилья и ущерба здоровью в результате взрывов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в посольство Украины в Ливане обратились 56 украинцев по поводу последствий взрывов в Бейруте. Об этом он сообщил на брифинге 13 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба.

По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.

Напомним, 4 августа в портовой зоне Бейрута произошли мощные взрывы. Разрушено большое количество зданий, много погибших и пострадавших.

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