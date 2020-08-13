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Работники БелАЗа начали забастовку - СМИ

Комментариев: 2
Работники некоторых белорусских предприятий выражают свое несогласие с тем, что происходит в стране.
Забастовка на БЕЛАЗе
Забастовка на БЕЛАЗе
Nexta

В Беларуси начались забастовки на предприятиях БЕЛАЗ и Гродно Азот. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Также забастовки проходят на других предприятиях в Минске и других городах

Видео и фото забастовок опубликованы в соцсетях. Люди уходят с рабочих мест на улицу и требуют встречи с руководителями предприятий.

Напомним, в Минске сегодня, 13 августа, с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности.

Также сообщалось, что за последние сутки в Беларуси задержали около 700 человек за участие в акциях протеста.

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Теги: Забастовки, Беларусь, протесты, видео, фото
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    13.08.2020, 13:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Расстрелять
Вася_с_Иваново    13.08.2020, 14:17
Оценка:  -22
Вася_с_Иваново
Ну ты и кровожадный.
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