Работники БелАЗа начали забастовку - СМИ

Работники некоторых белорусских предприятий выражают свое несогласие с тем, что происходит в стране.

В Беларуси начались забастовки на предприятиях БЕЛАЗ и Гродно Азот. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Также забастовки проходят на других предприятиях в Минске и других городах

Видео и фото забастовок опубликованы в соцсетях. Люди уходят с рабочих мест на улицу и требуют встречи с руководителями предприятий.

Напомним, в Минске сегодня, 13 августа, с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности.

Также сообщалось, что за последние сутки в Беларуси задержали около 700 человек за участие в акциях протеста.

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