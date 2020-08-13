Работники БелАЗа начали забастовку - СМИ
Работники некоторых белорусских предприятий выражают свое несогласие с тем, что происходит в стране.
В Беларуси начались забастовки на предприятиях БЕЛАЗ и Гродно Азот. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Также забастовки проходят на других предприятиях в Минске и других городах
Видео и фото забастовок опубликованы в соцсетях. Люди уходят с рабочих мест на улицу и требуют встречи с руководителями предприятий.
Напомним, в Минске сегодня, 13 августа, с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности.
Также сообщалось, что за последние сутки в Беларуси задержали около 700 человек за участие в акциях протеста.
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