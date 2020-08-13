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ЦИК показал предварительные итоги выборов в Минске

Комментариев: 1
Лукашенко в столице, предварительно, набирает менее 65% голосов, а Тихановская - почти 15%.
Данные в Минске оказались намного ниже, чем по стране
Данные в Минске оказались намного ниже, чем по стране

По предварительным подсчетам Центризбиркома Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах президента в Минске 64,49% голосов. 

Согласно данным на 13 августа, Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов.

Ранее в ЦИК заявляли, что всего по стране Тихановская набирает 10,09%, а Лукашенко получает 80,08% голосов. Другие кандидаты получили: Дмитриев - 1,21%, Канопацкая - 1,68%, Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Официально результаты должны объявить 14 августа.

Стоит отметить, что четыре кандидата в президенты из пяти результаты выборов обжаловали.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, ЦИК, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    13.08.2020, 13:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
Сверху пришло указание "поскромнее" нарисовать цифры?
Типа на фоне протестов 80% типа жирновато, а 65 будет вполне норм ... на реальные цифры уже традиционно насрать, это не для царей.
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