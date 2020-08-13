ЦИК показал предварительные итоги выборов в Минске

Лукашенко в столице, предварительно, набирает менее 65% голосов, а Тихановская - почти 15%.

Данные в Минске оказались намного ниже, чем по стране

По предварительным подсчетам Центризбиркома Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах президента в Минске 64,49% голосов.

Согласно данным на 13 августа, Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов.

Ранее в ЦИК заявляли, что всего по стране Тихановская набирает 10,09%, а Лукашенко получает 80,08% голосов. Другие кандидаты получили: Дмитриев - 1,21%, Канопацкая - 1,68%, Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Официально результаты должны объявить 14 августа.

Стоит отметить, что четыре кандидата в президенты из пяти результаты выборов обжаловали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet