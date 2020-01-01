Из Эстонии депортируют украинских заробитчан

Работников из Украины обязали выехать из Эстонии до полуночи 14 августа, так как они нарушили режим самоизоляции. Люди собираются обжаловать это решение в суде.

В Эстонии департамент полиции и погранохраны депортирует 12 украинцев, приехавших работать подсобными у местных фермеров. Об этом сообщает местная телерадиокорпорация ERR.ee в четверг, 13 августа.

Еще 21 июля в Эстонию спецрейсом, оплаченным эстонскими фермерами, прибыли 150 рабочих. По прибытию работников в аэропорту протестировали на коронавирус, а после - поместили на карантин, во время которого власти решили проверить, как соблюдается режим самоизоляции. Как оказалось, некоторые украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции, продолжая работать.

Тогда министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что нарушители должны быть "наказаны по всей строгости закона", а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что не соблюдавших режим самоизоляции украинцев нужно выслать из страны.

Теперь украинцы должны покинуть Эстонию до полуночи 14 августа.

В свою очередь фермеры, у которых они работали, собираются обжаловать выданные предписания в суде. Владельцы ферм считают, что нарушений не было, так как рабочие фактически не выполняли рабочие обязанности на полях, а просто приводили в порядок помещения для проживания. Ранее они уже обращались в местную прокуратуру, но там их ходатайства были отклонены.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии требует высылки украинских заробитчан. По словам министра Рейнсалу, в ином случае количество нарушений карантина будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Также в Польше на ферме украинские заробитчане заболели COVID. Коронавирус у украинцев выявили на овощной ферме в гмине Суш, которая расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве.

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