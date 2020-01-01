Температура в Арктике поднялась до рекордного уровня

Второй раз за неделю температурный рекорд был зафиксирован российскими полярниками в Арктике.

Это максимальная с 2013 года температура Twitter

В Арктике была зафиксирована максимальная с 2013 года температура: 17,8 °С. Предыдущий рекорд был на прошлой неделе – тогда температура воздуха составила 17,1 °С, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Рекорд зафиксировали ученые на российской станции Ледовая база Мыс Баранова, располагающаяся на архипелаге Северная Земля.

"За период с 6 по 12 августа зафиксирован максимум температуры воздуха за период наблюдений с 2013 по настоящее время. Максимальная температура воздуха: 17,8 °С", - говорится в сообщении.

Отметим, что среднегодовая температура в Арктике составляет -40°С зимой и 0°С летом.

Как сообщалось ранее, потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.

Также Korrespondent.net писал, что по прогнозам ученых, в Арктике за следующие 35 лет растает весь лед. Климатологи уверены, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты.



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