Маска просят запустить спутниковый интернет в Беларуси
Белорусы просят основателя SpaceX Илона Маска провести открытое тестирование спутникового интернета Starlink в их стране, где власти на несколько дней отключали интернет из-за массовых протестов. Сбор подписей под соответствующей петицией проводится на платформе Change.org.
Авторы петиции сообщают, что белорусские власти заблокировали интернет, в результате чего местные пользователи в течение трех дней не имели доступа к сети.
По их словам, это было сделано намеренно, чтобы демонстранты не смогли координироваться между собой, и правда о полицейском произволе не появилась в мировых новостях.
Подписанты обратились к Маску с просьбой помочь положить конец этой несправедливости и вернуть им право на свободу мнений и их свободное выражение через интернет.
На данный момент петицию подписали почти 5,5 тысяч человек.
Как известно, Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Сейчас компания SpaceX Илона Маска уже вывела на орбиту сотню таких спутников.
Тем временем, сам Маск оставил в Twitterкомментарий под постом о насилии силовиков в Беларуси.
"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" – написал Маск.
В ответ его попросили сделать публичное заявление об осуждении насилия на улицах Беларуси или же запустить интернет от Starlink на территории страны.
Напомним, что еще 9 августа в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".
Позже стало известно, что в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.
В свою очередь Лукашенко говорил, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы". Александр Лукашенко отрицает, что интернет в стране отключают по инициативе властей, - говорит "кому-то неймется".
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