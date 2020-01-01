Маска просят запустить спутниковый интернет в Беларуси

Петиция с соответствующей просьбой собрала более пяти тысяч голосов. Авторы обращения описывают ситуацию, когда страна на три дня осталась без интернета во время массовых протестов.

Белорусы просят основателя SpaceX Илона Маска провести открытое тестирование спутникового интернета Starlink в их стране, где власти на несколько дней отключали интернет из-за массовых протестов. Сбор подписей под соответствующей петицией проводится на платформе Change.org.

Авторы петиции сообщают, что белорусские власти заблокировали интернет, в результате чего местные пользователи в течение трех дней не имели доступа к сети.

По их словам, это было сделано намеренно, чтобы демонстранты не смогли координироваться между собой, и правда о полицейском произволе не появилась в мировых новостях.

Подписанты обратились к Маску с просьбой помочь положить конец этой несправедливости и вернуть им право на свободу мнений и их свободное выражение через интернет.

На данный момент петицию подписали почти 5,5 тысяч человек.

Как известно, Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Сейчас компания SpaceX Илона Маска уже вывела на орбиту сотню таких спутников.

Тем временем, сам Маск оставил в Twitterкомментарий под постом о насилии силовиков в Беларуси.

"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" – написал Маск.

В ответ его попросили сделать публичное заявление об осуждении насилия на улицах Беларуси или же запустить интернет от Starlink на территории страны.

Напомним, что еще 9 августа в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".

Позже стало известно, что в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.

В свою очередь Лукашенко говорил, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы". Александр Лукашенко отрицает, что интернет в стране отключают по инициативе властей, - говорит "кому-то неймется".

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