Меньше арестов и забастовки. Ситуация в Беларуси

В Беларуси пятый день продолжаются протесты против действий Александра Лукашенко, задержаний стало меньше, но чаще появляется информация о забастовках на государственных предприятиях.

Белорусы продолжают протестовать против режима Александра Лукашенко. Все чаще появляются новости о забастовках на государственных предприятиях и увольнении журналистов с государственных каналов. При этом, в четверг, 12 августа на улицы уже вышло меньше людей, по сравнению с предыдущими днями протеста. Арестов тоже было значительно меньше.

Корреспондент.net продолжает следить за ситуацией в Беларуси.

Новая тактика

Новая тактика протестов — блокировка дорог и цепи солидарности. В основном в цепи солидарности выстраиваются женщины. Они берут с собой детей, цветы, плакаты и призывают к прекращению насилия со стороны силовиков. Формируются цепи даже в спальных районах городов.

В Минске жители скандируют лозунги против Лукашенко даже с балконов домов.

Люди громко кричат лозунги из домов в Минске. pic.twitter.com/0QiJgkPAkD — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Госаппарат сыпется?

Одна из главных идей протестов – забастовки на государственных предприятиях.

В четверг, 13 августа, сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино прошли маршем по территории предприятия, скандируя “Уходи!”. Видеозаписи протестующих сотрудников завода опубликовал оппозиционный телеграм-канал Nexta Live.

СМИ сообщают, что в 12 часов работники предприятия вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов. “Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить”, — сообщил изданию Tut.by один из рабочих.

БелАЗ забастовал! (Видео не мое)

Белаз скандирует: "УХОДИ!" pic.twitter.com/yX686LGlsl — Tatiana Ipatova (@tvipa) August 13, 2020

Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT — Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020

Nexta и другие телеграм-каналы сообщили, что рабочие БелАЗа устроили забастовку, но представители предприятия утверждают, что это не забастовка, а встреча с трудовым коллективом.

Сами рабочие БелАЗа призвали объявить общенациональную забастовку. Также они требуют, чтобы действующая власть ушла в отставку, а политзаключенных освободили.

Один из работников завода рассказал МБХ медиа, что сотрудники прекратили работу и вышли из цехов на улицу. При этом, утверждает собеседник издания, в одном из цехов заперли рабочих, чтобы они не присоединились к протестующим.

В последние дни в СМИ появляется информация о протестах рабочих Минского электромеханического завода, Белорусского металлургического завода, предприятий Керамин, Терразит, Белмедпрепараты, нескольких компаний в Гродно и Белгосфилармонии.

В Минске в цепь солидарности выстраивались медики. В частности, в живую цепь выстроились сотрудники 1-й городской больницы Минска на станции метро Академия наук. Также мнские медики провели акцию против насилия возле Белорусского государственного медицинского университета. К ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акцию срежиссированной и заявил, что медиков “используют для создания картинки и провоцирования силового ответа” милиции.

Сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении. Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.

“На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь” — написал Перлин в инстаграме.

“Нас мало, но мы есть”, — сообщила в свою очередь Богатыревич.

Также уволилась ведущая телешоу Доброе утро, Беларусь! на телеканале Беларусь 1 Вера Каретникова. Еще накануне с канала ушел ведущий Сергей Козлович.

Как добавляет Tut.by, еще уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Кроме того, видеообращение о своем увольнении записал ведущий военной программы Арсенал на канале Беларусь 1 Владимир Бурко. “Пять лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа”, — заявил он.

Вместе с тем, в социальных сетях стали распространяться видеообращения, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают в мусорные баки форму и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране.

Что говорят власти

10 августа Лукашенко назвал демонстрантов овцами, которыми управляют кукловоды из других стран, а 12 августа сообщил, что в основном в протестах участвуют “люди с криминальным прошлым и сегодня безработные” и попросил всех протестующих устроиться на работу.

Проблемы украинцев

По данным МИД Украины, на данный момент в Беларуси задержали троих украинцев - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешин. По месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.

Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь Массовые беспорядки, по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других - то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом. Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский консул уже посетил 2 центра временного содержания, но никакой информации о задержанных ему получить не удалось.

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. По сути, консул объезжает все точки, где их могут удерживать, чтобы установить хотя бы какие-то данные", - сообщил Кулеба. Также посол Украины в Беларуси общался с белорусским главой МИД по этому вопросу.