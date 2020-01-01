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В Беларуси капитана милиции задержали за поддержку протестующих

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Капитана милиции Егора Емельянова обвиняют в нарушении порядка проведения акций в Беларуси.
О задержании рассказала жена капитана милиции
О задержании рассказала жена капитана милиции
TYT.BY
 
В Беларуси в Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов.  Об этом сообщает Наша Нива.
Капитана обвиняют в нарушении порядка проведения акций.
 
Его супруга рассказала, что ему позвонили и сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды.
 
"Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - сообщила жена Егора Емельянова Марина.
 
 
Как сообщалось, в нескольких городах Беларуси в ночь на 13 августа начали отпускать задержанных во время акций протеста.
 
Напомним, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек. Сотни получили ранения, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства. 
 

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Теги: Беларусь, милиция, задержание
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Источник: korrespondent.net

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