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В Минске захвачены офисы Яндекс и Uber

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Вооруженные люди в черном пришли в офисы компании Яндекс в Минске и заблокировали их вместе с сотрудниками.
Офисы Яндекс в Минске заблокированы
Офисы Яндекс в Минске заблокированы

В Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компании Яндекс и Uber. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники и подтверждения из самого Яндекса.

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы Яндекса в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника.

"Выясняем детали", - сказали в компании.

Также в пресс-службе Яндекса сообщили, что минский офис агрегатора такси Uber также захвачен. Бренд в стране принадлежит совместному предприятию Яндекс.Такси и Uber.

Напомним, что с 9 августа в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".

Позже стало известно, что в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.

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Теги: Выборы, Беларусь, Яндекс, силовики, Минск
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Источник: korrespondent.net

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