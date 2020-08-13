В Швейцарии пронеслась буря, погибли трое туристов

Туристы занимались преодолением каньонов без использования плавучих средств. Четвертого пропавшего до сих пор ищут.

На севере Швейцарии недалеко от коммуны Пфеферс произошла буря, в результате которой трое испанских туристов погибли, один пропал без вести. Об этом сообщают Риа.новости.

Туристы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств, когда в среду вечером началась буря.

Когда стихия отступила, на место прибыли спасатели. Им удалось найти тела троих погибших.

Поиски четвертого туриста продолжаются.

Ранее сообщалось. что в Канаде прошла мощная буря , множество домов оказались обесточены.

Также Корреспондент писал, что Германией и Италией пронесся ураган.

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