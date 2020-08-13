В Швейцарии пронеслась буря, погибли трое туристов
Туристы занимались преодолением каньонов без использования плавучих средств. Четвертого пропавшего до сих пор ищут.
На севере Швейцарии недалеко от коммуны Пфеферс произошла буря, в результате которой трое испанских туристов погибли, один пропал без вести. Об этом сообщают Риа.новости.
Туристы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств, когда в среду вечером началась буря.
Когда стихия отступила, на место прибыли спасатели. Им удалось найти тела троих погибших.
Поиски четвертого туриста продолжаются.
Ранее сообщалось. что в Канаде прошла мощная буря, множество домов оказались обесточены.
Также Корреспондент писал, что Германией и Италией пронесся ураган.
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