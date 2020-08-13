Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко
Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти. Об этом она заявила в Twitter в четверг, 13 августа.
"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.
Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil
Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil— Dalia Grybauskaite (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020
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Напомним, что ранее действующий президент Литвы призвал ввести жесткие санкции против Беларуси. Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.
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