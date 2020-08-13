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Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко

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Экс-президент Литвы поддержала протесты и заявила, что "диктатор с окровавленными руками должен уйти".
Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти
Грибаускайте о Беларуси: диктатор с окровавленными руками должен уйти

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти. Об этом она заявила в Twitter в четверг, 13 августа.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

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Напомним, что ранее действующий президент Литвы призвал ввести жесткие санкции против Беларуси. Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Литва, Александр Лукашенко, Даля Грибаускайте
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Источник: korrespondent.net

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