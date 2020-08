Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко

Экс-президент Литвы поддержала протесты и заявила, что "диктатор с окровавленными руками должен уйти".

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти. Об этом она заявила в Twitter в четверг, 13 августа.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaite (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

Телеграм и живые сцепки. Как протестуют белорусы

Напомним, что ранее действующий президент Литвы призвал ввести жесткие санкции против Беларуси. Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.

Меньше арестов и забастовки. Ситуация в Беларуси

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet